◇柔道講道館杯最終日（2024年11月3日高崎アリーナ）男子100キロ超級3回戦で、試合途中に柔道衣が破れ、白柔道衣同士の対戦となる珍事が発生した。試合は白柔道衣の畠山凱（国士舘大）と、青柔道衣の佐藤和哉（日本製鉄）が対戦。4分間の本戦では決着が付かず、ゴールデンスコアの延長戦に入って2分過ぎ、珍事は発生した。畠山が背負い投げに入った際、相手の右腕ではなく、柔道衣の右裾をつかんで技に入った。すると佐