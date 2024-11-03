カルディで売ってる「◯◯の素」をチェックしていたところ、今回見つけたのはこちら「白トリュフ茶碗むしの素」。トリュフの味がしちゃう茶碗蒸しが作れるというわけで、購入してきた。162円（税込）。本品1つで合計4人分作れますこの1袋の中に、2人前が作れる小袋が2つ入っている。2人前を作るための材料は本品の小袋1つに対し、卵1個と水150mlのみ。これらをボウルでかき混ぜたものをレンチンして完成という手軽さだ。白い小袋1