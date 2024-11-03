水戸地検は１日、道路運送車両法違反などの容疑で取り調べた容疑者を、別の人物の名前で略式起訴していたとして、同日付で起訴を取り消したと発表した。発表では、この容疑者は５月、ひたちなか市内の道路を無車検、無保険のまま車で走行した疑いがあり、地検が同法違反（無車検自動車の運行供用）と自動車損害賠償保障法違反（無保険等自動車の運行供用）の両容疑で捜査していた。その中で、容疑者が他人の名前を使っていた