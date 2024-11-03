文化の日のきょう（3日）、皇居で文化勲章の親授式が行われ、漫画家のちばてつやさんら7人に天皇陛下から勲章が贈られました。受章者は漫画家として初めて文化勲章に選ばれたちばてつやさんをはじめ、チェロ奏者の堤剛さん、日本画家の田渕俊夫さんら7人で、午前10時前、皇居・宮殿に次々と到着しました。親授式は宮殿の「松の間」で行われ、陛下が一人ひとりに勲章を手渡した後、陛下は受章者に「長年努力を重ね、大きな業績をお