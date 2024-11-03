横浜市青葉区の強盗殺人事件で、神奈川県警は2日、東京都足立区関原2丁目、木本未穂容疑者（30）を強盗殺人容疑で逮捕し、3日に発表した。職業は調査中という。現場周辺の住宅街は、警察官が行き交い騒然とした雰囲気に包まれた=2024年10月16日午後1時55分、横浜市青葉区、川村直子撮影捜査関係者によると、木本容疑者は、匿名性の高いアプリで指示を受けて東京都内の公園のトイレ内で被害品の現金を受け取った回収役とみられ