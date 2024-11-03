「フレブル LIVE」に登場ルノーは、フレンチブルドッグ専門媒体「FRENCH BULLDOG LIFE」が主催する読者向けイベント「フレブル LIVE」に、昨年に引き続きペット用アクセサリー（参考出品）を装着したカングーを展示すると発表した。【画像】ルノー・カングーを写真でみる全77枚ルノー・カングーは、ダブルバックドア、両側スライドドア、そして床面の低さといった装備や構造がペットの安全な乗り降りに最適で、広々とした室内空