俳優の生駒里奈（28）が2日、自身のインスタグラムを更新し、ウルフカットにイメチェンした姿を披露した。【写真あり】生駒里奈がイメチェンウルフカット披露黒髪にブラックコーデをあわせ「ウルフカットも落ち着きますねぇ」と投稿し、近影公開でファンを喜ばせた。ストーリーズでは「ウルフ落ち着く髪型」と正面を向いた姿も公開。また、きょう3日放送のフジテレビ『なりゆき街道旅』（正午）の告知も行い、Xでは「ビー