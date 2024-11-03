女優の雛形あきこ(46)が自身のインスタグラムを更新し、露天風呂入浴ショットを公開している。「温泉タオル集め旅」(テレビ東京系)にゲスト出演した雛形は「温泉タオル集め旅は思ったより白熱した。もう今はどこに行ってもタオルのロゴが入っているか気になって仕方ない」と書き込み、レギュラーの大久保佳代子(53、オアシズ)、川村エミコ（44、たんぽぽ）との入浴ショットをアップ。3人が笑顔で乳白色の温泉を楽しむ様子を紹