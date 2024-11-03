ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45）が、3日放送のフジテレビ「ワイドナショー」（日曜前10・00）に出演。試合時間短縮やサイン盗み防止を目的として2022年から導入されたサイン伝達機器「ピッチコム」について説明し、野球に詳しくない初耳の共演者が驚く場面があった。五十嵐氏は大谷の今季の活躍について「移籍1年目でポストシーズン行くだろうという中でやり続けて、ワールドチャン