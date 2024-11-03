国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）無形文化遺産の「唐津くんち」（唐津神社秋季例大祭）が２日、佐賀県唐津市で始まり、大勢の観客が詰めかける中、同日夜に１４台の曳山（やま）が市中心部を巡行する「宵曳山（よいやま）」が行われた。「宵曳山」ではちょうちんなどの明かりに照らされた曳山を、法被姿の曳（ひ）き子たちが笛や鉦（かね）、太鼓の音色とともにゆっくりとひいた。１３番曳山「鯱（しゃち）」は、石川県輪