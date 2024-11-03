「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）阪神の藤川球児監督（４４）から報道陣に１６０人分の差し入れが振る舞われた。「土佐勝男（かつお）飯」と名付けられた一品は、高知県名産のカツオを醤油などの調味料で炊きあげ、ほぐしたものを白米の上に乗せたどんぶり。薬味にネギとみょうが、わさびが添えられている。「勝男飯」を提供したのは高知市内で居酒屋「駱駝」を経営する仲井邦宏さん。「球児監督にはぜひ優勝してもら