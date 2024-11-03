鞘師里保 活動のモチベーションに繋がる音楽を聞く連載「私のモチベ曲」。今回は、ＢＳ松竹東急の水曜ドラマ23枠『めんつゆひとり飯２』（10月２日スタート、毎週水曜よる11時放送）で主演を務める鞘師里保。瀬戸口みづきさんの同名四コマ漫画の実写ドラマシリーズ２作目。めんどうくさがり屋なズボラOLの面堂露（めんどう・つゆ）が“めんつゆ”を料理界のオールインワンと名付け、どんな料理にも使用し、最強時短