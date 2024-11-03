明日への狼煙を上げるラジオの中の会社・TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」。パーソナリティである本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー社員のみなさんと様々な本音の意見を交わしながら生放送でお届けしています。今回の放送では、会議テーマ「デスク一斉調査案件〜あなたの机、片付いてる？ 散らかってる？〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなか