極楽とんぼ・山本圭壱の第1子の名前を、本人より先にラジオで発表してしまった和田アキ子。ライターの冨士海ネコ氏が分析する、和田アキ子が「勇み足」で情報を漏らしてしまった理由とは。＊＊＊【写真を見る】「ラブラブ過ぎ？」和田アキ子と人気俳優の「密着写真」極楽とんぼ・山本圭壱さんとタレントの西野未姫さんの間に生まれた第1子の名前を、本人より先にラジオで発表してしまった和田アキ子さん。由来まで説明し、