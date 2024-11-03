「Amazfit」のブランドでスマートウォッチを展開するZepp Health社が10月10日に発売したスマートリング「Amazfit Helio Ring」のレビューをお届けします。睡眠と身体の回復を把握できるスマートリングリング内側に搭載した光学式心拍センサー、温度センサー、皮膚電気活動（EDA）センサーにより、心拍数や血中酸素レベル、ストレスを24時間モニタリングできるスマートリング。計測結果は専用スマートフォンアプリ「Zepp」から確認