テレビ朝日系大型特番「タモリステーション」の最新作「大谷翔平 “記録と記憶”に残る2024 歴史的快挙の真実」が8日午後8時から放送される。大谷翔平選手の登場曲の歌手がワールドシリーズ制覇に大喜び！「ショーヘイ一択！」「タモリステーション」ではこれまで3度にわたって大谷選手を掘り下げてきたが、今回のテーマは、ズバリ「大谷翔平選手の記録と記憶に残る1年」。2024年は、ドジャース移籍にはじまり、電撃結婚、韓国で行