[11.2 プレミアリーグ第10節 サウサンプトン 1-0 エバートン]プレミアリーグは2日に第10節を行ない、日本代表DF菅原由勢が所属するサウサンプトンがエバートンをホームに迎え、1-0の完封勝利を収めて今季初白星を獲得した。菅原がベンチスタートとなったサウサンプトン。開幕9戦1分け8敗の未勝利で最下位に沈み、苦しい状況が続いている。試合はともにゴールを許さずにスコアレスで前半を折り返すと、後半5分にエバートンに