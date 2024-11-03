横浜F・マリノスは3日、2025シーズンよりスポーティングダイレクター(SD)に西野努氏(53)が就任することが決定したと発表した。現役時代に浦和レッズ一筋でプレーした西野氏は、その後、産業能率大の客員教授・教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタルの理事・スクールマスターを経て、2019年12月に浦和のテクニカルダイレクター(TD)に就任。今年4月に退任していた。西野氏は横浜FMのSD就任にあたり、クラブを通じて