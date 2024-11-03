「全日本大学駅伝」（３日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、６区を終えて、６年ぶり３度目の優勝を狙う青学大と、出雲駅伝を制して勢いそのまま２冠に挑む国学院大のマッチレースとなった。６区では首位青学大と４１秒差の２位でタスキを受けた国学院大の山本歩夢（４年）が中盤から右脇腹を抑えながらも終盤に一気に差を縮め、３６分４７秒の区間新記録で４秒差まで詰めた。７区