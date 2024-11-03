◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）初優勝を狙う国学院大の6区（12・8キロ）は、山本歩夢（4年）が担った。5区で急追して首位・青学大と41秒差でスタート。当日変更で7区（17・6キロ）に入った大エースの平林清澄（4年）は、青学大・太田蒼生（4年）と4秒差で駆けだした。10月の出雲駅伝では5年ぶり2度目の優勝を飾り、駒大、青学大と今季の大学駅伝で3強を形成。前田監督は「勝ちき