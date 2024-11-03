◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）6年ぶりのV奪回を狙う青学大の6区（12・8キロ）は、白石光星（4年）が担った。5区で国学院大に急追され、41秒差の首位で白石はスタート。中盤までは国学院大との差をキープしていたが、終盤に追い上げられた。7区（17・6キロ）は当日変更で太田蒼生（4年）を投入。国学院大も平林清澄（4年）を起用しており、エース対決に注目が集まる。原監督は