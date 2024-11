ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第6話の「J-POPミッション」にて、E'LASTがI don't Like Mondays.の楽曲を見事に表現して絶賛を浴びた。【映像】踊りながら裏声で歌うアイドルのステージ『Re:Born』は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』『SHOW ME THE MONEY』を手がけた日韓トップクラスの制作陣が集結し、K-POPボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、