三苫が先発、遠藤が途中出場で競演イングランド1部リバプールは現地時間11月2日、プレミアリーグ第10節でブライトンと対戦し、2-1の逆転勝利を収めた。先発出場したブライトンMF三笘薫は後半42分に途中交代し、ベンチスタートだったリバプールMF遠藤航は同32分から途中出場したため、10分間の日本人対決が実現。現地メディアは両者に対して「絶えず脅威になっていた」「中盤に経験を提供した」と評価している。カラバオカップ