YouTuberのカムラフウフが『【車中泊検証】大人気！ステップワゴン車中泊をリアルにお伝えします。乗り心地、ルーフクーラー、燃費、室内空間は？【#ロッキー2】』というタイトルで最新動画を投稿しました。動画では、彼らの日本一周旅の経験を活かし、横浜にあるロッキー2社からレンタルしたステップワゴンの車中泊仕様車についての詳細を語っています。村山社長が登場し、車の設備や使い心地につ