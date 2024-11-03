プレミアリーグ第10節。６位のブライトンは、首位マンチェスター・シティに勝ち点１差で２位につけるリバプールとアウェーで対戦した。三笘薫は左ウイングで先発。後半42分までプレーした。対するリバプールの遠藤航は後半32分から出場。13分間＋５分間（アディショナルタイム）プレーした。今季ここまでプレミアでの出場は３試合で、いずれも時間稼ぎのような交代だった遠藤にとって、明るい出来事だった。両チームは３日前に