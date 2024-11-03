Elizabeth PiperAndrew MacAskill[ロンドン ２日 ロイター] - 英保守党の新党首に２日、党内右派のベーデノック前ビジネス貿易相（４４）が選出された。黒人女性の党首就任は初めて。保守党創設時の精神に回帰すると訴えて党首選に勝利。スナク前首相の後任となる。保守党は７月の総選挙で大敗。ベーデノック氏は「左派からの統治」で党が中道寄りになったとし、保守党の再生を先導する意向を表明している。小さな政府を目指