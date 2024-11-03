セブンティシクサーズ戦に途中出場したグリズリーズの河村勇輝＝2日、フィラデルフィア（ゲッティ＝共同）【フィラデルフィア共同】米プロバスケットボールNBAは2日、各地で行われ、グリズリーズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は敵地フィラデルフィアでのセブンティシクサーズ戦に途中出場し、1分27秒プレーして得点、アシストともになしだった。チームは124―107で勝ち、4勝3敗。