高知県安芸市で行われている阪神の秋季キャンプ第1クール3日目の3日、藤川球児新監督（44）から阪神担当の報道陣へ、ランチの差し入れが行われた。報道陣が使用する三塁後方のプレスルームに、臨時の“屋台”が登場。「球児監督差し入れ飯！土佐勝男（かつお）飯」と銘打たれた丼で、高知県名産のカツオを同県産の醤油で炊き上げ、ほぐしたものを白米の上にのせ、ネギ、ミョウガ、ゴマをまぶし、ワサビを添えた。160人前をド