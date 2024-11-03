文化の日の３日、皇居・宮殿で文化勲章親授式が行われた。漫画家のちばてつやさん（８５）＝本名・千葉徹弥＝ら受章者７人が出席し、天皇陛下が勲章を手渡された。他の受章者は、詩・俳句・短歌の高橋睦郎さん（８６）、環境リスク管理学の中西準子さん（８６）、日本画の田渕俊夫さん（８３）、チェロ奏者の堤剛さん（８２）、細胞分子生物学の広川信隆さん（７８）、商法学の江頭憲治郎さん（７８）。陛下は受章者を前に「