今回はダイソーの姉妹店、スタンダードプロダクツの商品をご紹介します！ほかのお店で買ったら安くても1,000円はしそうな耐熱マグが、550円（税込）で販売されていたんです。デザイン性が高いうえに、容量たっぷり。使用感も◎なアイテムですよ。とってもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱マグカップ（BK、465mL）価格：￥550（税込）内容量（約）：465ml販売ショッ