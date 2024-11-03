イースター航空は、沖縄/那覇〜釜山線を12月19日に開設する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が2時間20分、釜山発が2時間10分。同路線はこの他に、ジンエアーも1日1往復を運航している。チェジュ航空も10月27日から週3往復で開設を予定していたものの、中止している。■ダイヤZE964沖縄/那覇（10：40）〜釜山（13：00）ZE963釜山（07：30）〜沖縄/那覇（09：40）