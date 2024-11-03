持ち手付きの計量カップは、どうしても収納時にかさばります。でもダイソーの『耐熱計量ガラスカップ（お米兼用、300mL）』は、そんな問題とは無縁。ハンドルが無いスマートな形で収納しやすく、細かい目盛りできっちり計れて、お米の計量もOK。さらに耐熱ガラス製と、良いこと尽くしのキッチンツールでした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱計量ガラスカップ（お米兼用、300mL）価格：￥220（税込）容量（約）：300