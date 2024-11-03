ルヴァンカップ決勝名古屋 3（2-0、2-2、3-2、3-3、5PK4）3 新潟13:09 キックオフ国立競技場入場者数62,517人試合データリンクはこちら両チームの勝利への意志が全面に出た、見ごたえのある決勝だった。初タイトルを狙う新潟は、前半を終えて0対2と名古屋にリードを許しながらも、本来のポゼッションスタイルを貫き通し、後半のアディショナルタイムで同点に追いついた。延長で再びリードされての同点ゴールも、質の高いプレ