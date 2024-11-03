ルヴァンカップ決勝名古屋 3（2-0、2-2、3-2、3-3、5PK4）3 新潟13:09 キックオフ国立競技場入場者数62,517人試合データリンクはこちら競り合う菊地泰智と小見洋太。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。