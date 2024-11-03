南アフリカ出身のイーロン・マスクに、かつて米国で不法就労をした疑惑が浮上している。法律の専門家は、もしこれが事実であり、移民申請手続きで彼が虚偽申告をしていた場合、米国の市民権を失う可能性もあると指摘している。