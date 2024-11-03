球児監督、ごちそう様です！阪神の藤川球児監督が３日、高知・安芸の秋季キャンプで報道陣に粋な計らいを見せた。午前１０時過ぎ。突如、球場内に特設ブースが設置され「球児監督差し入れ飯！！土佐勝男飯」と記された看板まで登場した。高知市内に店舗を構える「居酒屋駱駝」が提供。報道陣や関係者に約１６０食が差し入れされた。高知特産のみょうがも使用された一品は「ＪＲクレメントイン高知」の朝食メニューでもあ