松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は１１月３日の京都１Ｒ・２歳未勝利（ダート１４００メートル＝１３頭立て）でマテンロウコマンド（牡、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）に騎乗して１着となり、ＪＲＡ年間１００勝を達成した。２０２０年から５年連続５度目。クリストフ・ルメール騎手、川田将雅騎手、戸崎圭太騎手に続く今年４人目の大台到達となった。松山弘平騎手「１００勝を達成することができてうれしく思っています