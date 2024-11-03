半年前に父を亡くした里香さん（49歳、仮名＝以下同）は小さい頃から、兄との扱いの違いに悩んできた。長男・貴之さんは父の期待を一身に受け、教育費をつぎ込んでもらい、有名私大に合格。一方、里香さんは母のパート代と奨学金のおかげでなんとか国立大学に進学した。その後、月日は流れ、ついに父は帰らぬ人に。残された遺言書を見て、里香さんは愕然する。なぜなら、・会社の株式や会社への貸付金は、会社の役員である貴之さん