昨年に引き続き、厳戒態勢が敷かれたハロウィン当日の渋谷。DJポリスを含む機動隊員など警察官が“数百人態勢”で警備を行なったと報道されており、渋谷区からも多数の巡回員が夜の街を見守った。しかし今年、警察官や警備員の服装に似せたコスプレをする「ニセ警官」「ニセ警備員」たちの存在が、混乱を招いていたという。【写真】何も履かず丸出しの金髪女性が、通りすがりの男性に突然キスする瞬間。出没した有名ラッパーに群