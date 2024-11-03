〈自前のスープラ飾ってあるの草やろ〉〈本当にクルマやバイク好きな人なんや〉──9月の自民党総裁選で石破茂・現首相に敗れた高市早苗・前経済安全保障担当相（63）が、意外なところで好感度を上げている。10月27日夜、衆院選開票速報中に、奈良2区で早々と当確が出た高市氏。地上波の選挙特番では喜ぶ選対事務所の様子を映したが、映像の左隅に映り込んだ「白っぽい中古車」に対して、自動車愛好家たちがX（旧ツイッター）上で