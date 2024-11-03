「最初に食べたご馳走はなんですか?」。子供の頃に母が作ってくれた料理、上京したときのレストラン、初任給で行った高級店……。著名人の記憶に刻まれている「初めて食べた忘れられない味」を語ってもらい、証言をもとに料理を再現するこの企画。今回は片岡鶴太郎さんに、忘れられないご馳走を教えていただきました。【貴重写真】高校卒業後、片岡鶴八師匠の元へ弟子入りした片岡鶴太郎声帯模写から始まり、ありとあらゆるお笑