パリ五輪でも盛り上がりをみせたバレーボール。昔から「ママさんバレー」と呼ばれるようなクラブ活動も人気だが、SNS上では近頃“異色のチーム”が注目を集めている。“保育士中心”をうたったバレーボールチーム「ビオーレ名古屋（Viore Nagoya）」だ。【前後編の前編】【写真】SNSで大バズりした”新ユニフォーム紹介動画”。2人の選手がその場で回りながら飛び跳ねている2022年4月発足の「ビオーレ名古屋」は、名古屋市内で