俳優・タレントの雛形あきこ（46）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、温泉入浴ショットを公開した。【写真あり】「すごい迫力」「相変わらずおっきい！」雛形あきこの温泉入浴ショット大久保佳代子＆たんぽぽ川村も2日に放送されたテレビ東京『温泉タオル集め旅15紅葉の日光！絶景露天SP』のオフショット。雛形は「温泉タオル集め旅は思ったより白熱したもう今はどこに行ってもタオルのロゴが入っているか気にな