JR西日本によりますと、きのう（2日）の大雨の影響で、きょう（3日）午前11時現在、姫新線の津山～上月間と津山～新見間、因美線の智頭～津山間、芸備線の新見～備後落合間で始発から運転を見合わせているということです。 運転再開は ・姫新線津山駅～上月駅間（津山⇒上月方面）津山駅（１６時２６分発）普通佐用行き（上月⇒津山方面）上月駅（１７時４６分発）普通津山行き ・姫新