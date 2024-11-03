福岡県警宗像署は3日、宗像市赤間3丁目付近で2日午後11時3分ごろ、男が下半身を露出させる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20から30代のやせ形。黒髪の短髪（パーマ風）に長そでシャツ、ジーパンを着用していたという。