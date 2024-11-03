３日午前４時半ごろ、千葉県四街道市吉岡の平屋建て住宅に住む女性から「男が入ってきて息子を殴り始めた」と１１０番があった。現金が奪われており、駆け付けた警察官が現場近くにいた男１人の身柄を確保。強盗致傷事件として事情を聴いている。被害者の男性は５０代で、顔を負傷したが、命に別条はない。県警四街道署によると、住宅に男が侵入し、寝室で寝ていた男性に馬乗りになって顔を繰り返し殴打した上、隣室に置いてい