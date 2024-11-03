「阪神安芸キャンプ」（３日、安芸）阪神の松原快投手（２５）が発熱による体調不良で練習を休んだ。松原は午後１時から行われる紅白戦で白組の４番手として１イニングを投げる予定だった。代わって５番手だった石黒が２イニングを担うことになった。２３年度ドラフトの育成１位で入団した松原はキャンプ初日の１日に全投手最多となる１５０球を投じるなど懸命にアピールしていた。