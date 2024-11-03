国際的な認証団体が毎年発表している「世界の持続可能な観光地」のトップ100選に、長野県千曲市が選ばれた。市内の戸倉上山田温泉街のネオン街を「スナック文化」と位置づけ、次世代に継承するプロジェクトが評価された。世界の持続可能な観光地トップ100選に選定されて記者会見し、「NEOネオン」プロジェクトをPRする関係者=2024年10月16日午後2時1分、長野県庁、高木文子撮影戸倉上山田温泉は約130年の歴史があり、昭和40年