12日から「女性に対する暴力をなくす運動」期間が始まる。取材に応じた男女共同参画センター横浜の白藤香織さん（左）と、金子順子さん=2024年11月1日午前11時47分、横浜市戸塚区上倉田町、良永うめか撮影あなたは悪くない、何を着ていたかは関係ない――。「挑発的な服装をした若い女性が性暴力被害に遭う」という先入観をなくそうと、「そのとき、あなたは、何を着てた？〜What Were You Wearing?〜」展が男女共同参画センタ