TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、キャイ〜ン・天野ひろゆきさん、ウド鈴木さんと千秋さん。ここでは、3人も出席したウッチャンナンチャン・内村光良さんの還暦会を振り返りました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11878（左から）ウド鈴木さん、千秋さん、天野ひろゆきさん◆ウドちゃん